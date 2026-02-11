Accesso Archivi

mercoledì 11 febbraio 2026

Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina

Lo statunitense Austin Florian, Cortina, 10 febbraio 2026 (AP Photo/Aijaz Rahi)
Benedetta Mura
Benedetta Mura

Sono loro i protagonisti di questa disciplina

Al Cortina Sliding Centre va in scena lo skeleton, una delle discipline presenti alle Olimpiadi 2026. Parente dello slittino, questo sport si svolge sulla stessa pista di ghiaccio ma si differenzia per il tipo di slitta e per la posizione assunta dagli atleti che stanno sdraiati in posizione prona anziché supina e con la testa rivolta in avanti. I protagonisti di questa specialità sono sicuramente i caschi, spesso colorati e con disegni particolari.

Il caso di Heraskevych, atleta ucraino di skeleton

A far discutere in questi giorni è stato proprio quello di Vladyslav Heraskevych, campione ucraino di skeleton che durante le gare avrebbe voluto indossare un casco con i volti di alcuni atleti uccisi durante gli attacchi russi. Il Cio tuttavia glielo ha vietato concedendogli di indossare una fascia nera al braccio durante le competizioni ufficiali, niente di più.

Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina
L’atleta ucraino Vladyslav Heraskevych, Cortina, 10 febbraio 2026 (AP Photo/Alessandra Tarantino)
Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina
L’italiana Alessandra Fumagalio, Cortina, 10 febbraio 2026 (AP Photo/Aijaz Rahi)
Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina
La sudcoreana Kim Jisoo, Cortina, 10 febbraio 2026 (AP Photo/Aijaz Rahi)
Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina
L’atleta belga Kim Meylemans, Cortina, 9 febbraio 2026 (AP Photo/Alessandra Tarantino)
Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina
La statunitense Mystique Ro, Cortina, 9 febbraio 2026 (AP Photo/Alessandra Tarantino)
Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina
La sudcoreana Hong Sujung, Cortina, 9 febbraio 2026 (AP Photo/Alessandra Tarantino)
Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina
Lo statunitense Austin Florian, Cortina, 10 febbraio 2026 (AP Photo/Aijaz Rahi)
Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina
L’atleta cinese Lin Qinwei, Cortina, 10 febbraio 2026 (AP Photo/Aijaz Rahi)
Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina
La portoricana Kellie Delka, Cortina, 10 febbraio 2026 (AP Photo/Alessandra Tarantino)
Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina
La canadese Hallie Clarke, Cortina, 10 febbraio 2026 (AP Photo/Aijaz Rahi)

Il casco di Federica Brignone

Al di fuori dello skeleton non si può non menzionare il casco di Federica Brignone, campionessa azzurra di sci alpino. La 35enne di La Salle, infatti, ne indossa uno in cui è raffigurata una tigre, animale che rappresenta la sua potenza, precisione e determinazione sulle piste e che ormai è diventato il suo soprannome.

Olimpiadi 2026, skeleton: tutti i caschi degli atleti a Milano-Cortina
Federica Brignone, Cortina, 8 febbraio 2026 (Photo by Davide Spada/LaPresse)
