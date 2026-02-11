Olimpiadi 2026, oggi il supergigante con Franzoni e Paris – La diretta

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi programma denso e con diverse gare in cui l’Italia punta alle medaglie. La gara principale è il supergigante maschile di sci alpino sulla Stelvio a Bormio, in programma alle 11.30 con quattro azzurri al via: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Paris e Franzoni cercano una nuova medaglia dopo quelle conquistate in discesa libera.
Attesa anche per il biathlon, con i 15 km donne alle 14.15: qui l’Italia schiera Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Soprattutto Wierer e Vittozzi puntano alle medaglie. Infine, sulla pista di Cortina dedicata alla leggenda Eugenio Monti, lo slittino propone le gare dei doppi: in particolare nel maschile il podio è alla portata.
“A Predazzo ho portato il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, a incontrare e conoscere i volontari trentini che stanno lavorando con passione e competenza alle Olimpiadi invernali. Donne e uomini straordinari, che con il loro impegno quotidiano rappresentano il volto migliore del Trentino: accogliente, organizzato, affidabile. Malagò si è complimentato con tutti loro per il grande lavoro che stanno facendo. A loro va il mio grazie più sincero. Le Olimpiadi si costruiscono anche così: con le persone, con il cuore, con il territorio. Avanti così”. Lo ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.
Re Carl Gustaf di Svezia è arrivato a Predazzo per festeggiare il podio tutto svedese della sprint di sci di fondo, dominata ieri da Linn Svahn, Jonna Sundling e Maja Dahlqvist. A quanto si apprende il reale dovrebbe rimanere nella venue olimpica trentina di Milano Cortina fino a sabato. In arrivo, secondo il Comitato organizzatore trentino, anche un ministro della Finlandia. Selfie e autografi invece per lo scrittore Mauro Corona, che ha incontrato Franco Nones, protagonista del primo oro azzurro nella 30 chilometri di sci di fondo a Grenoble 1968.
Dopo vent’anni ancora lì, a difendere la maglia azzurra in una Olimpiade. A 36 anni, compiuti proprio oggi, ed essere stato il primo italiano a vincere una medaglia (di bronzo) nella storia della combinata nordica ai Giochi invernali di Vancouver 2010, Alessandro Pittin stamattina torna sul trampolino di Predazzo. Sarà l’ultima Olimpiade per l’atleta delle Fiamme Gialle, con la consapevolezza di avere dedicato tutta la carriera a una disciplina dura e che spesso passa in secondo piano nel panorama degli sport invernali. Bronzo in Canada, piazzato a Soci 2014, un po’ indietro a Pyeongchang 2018 e nono nella gara a squadre a Pechino 2022, Pittin pronto a dare la carica agli altri azzurri in gara: l’astro nascente Samuel Costa e Aaron Kostner. Il terzetto italiano se la vedrà con il favorito, il norvegese Jens Luraas Oftebro. Fari puntati anche sulla Germania che vorrebbe confermare il titolo vinto nel 2022 da Vinzenz Geiger e ci proverà con Schmid e Rydzek. L’Austria con Lamparter e Rettenegger tenterà il colpaccio nel salto.