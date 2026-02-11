Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, oggi il supergigante con Franzoni e Paris – La diretta

Gli azzurri a caccia di medaglie anche nel biathlon e nello slittino

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 oggi programma denso e con diverse gare in cui l’Italia punta alle medaglie. La gara principale è il supergigante maschile di sci alpino sulla Stelvio a Bormio, in programma alle 11.30 con quattro azzurri al via: Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Paris e Franzoni cercano una nuova medaglia dopo quelle conquistate in discesa libera.

QUI IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA

Attesa anche per il biathlon, con i 15 km donne alle 14.15: qui l’Italia schiera Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Soprattutto Wierer e Vittozzi puntano alle medaglie. Infine, sulla pista di Cortina dedicata alla leggenda Eugenio Monti, lo slittino propone le gare dei doppi: in particolare nel maschile il podio è alla portata.

Day 5, READY?



🥇🥈🥉 Here are the medals up for grabs today:



11:30 | Alpine Skiing | Men's Super G

13:45 | Nordic Combined | Individual Gundersen Normal Hill / 10km Cross-Country

14:15 | Biathlon | Women's 15km Individual

14:15 | Freestyle Skiing | Women's Moguls

18:30 | Speed… pic.twitter.com/N12RQCHwvV — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 11, 2026