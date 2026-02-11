Olimpiadi 2026, Lindsey Vonn al terzo intervento: “Un successo, faccio progressi”

Lindsey Vonn si è sottoposta al terzo intervento chirurgico dopo essersi fratturata la tibia della gamba sinistra. La sciatrice statunitense è stata vittima di una brutta caduta durante la discesa libera delle Olimpiadi 2026 a Cortina ed è stata trasportata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Il post di Lindsey Vonn

“Ho subìto il mio terzo intervento oggi ed è stato un successo. Il successo oggi ha un significato completamente diverso rispetto a qualche giorno fa. Sto facendo progressi e finché è lento so che starò bene. Grazie per tutto l’incredibile staff medico, gli amici, la famiglia, che sono stati al mio fianco e per tutto l’amore e supporto da parte delle persone di tutto il mondo. Inoltre, congratulazioni infinite ai miei compagni di squadra e a tutti gli atleti del Team Usa che sono là fuori a ispirarmi e a darmi qualcosa per cui tifare”, ha scritto sui social la campionessa del Minnesota postando una foto che la ritrae sul letto di ospedale.