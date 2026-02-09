Home > Sport > Sport invernali > Olimpiadi 2026, il programma di oggi: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Saranno molte anche oggi, lunedì 9 febbraio, le gare in programma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello sci alpino è in programma la Combinata a squadre maschile. Proseguono i round robin del Curling doppio misto mentre, in serata, sono in programma le semifinali. Qui l’Italia punta sulla coppia Mosaner-Constantini.

Il programma delle gare di oggi 9 febbraio: gli azzurri in gara

10.05 Curling, round robin doppio misto (Usa- Italia ) – ( Mosaner, Constantini )

) – ( ) 10.30 Sci alpino: Combinata a squadre uomini (discesa libera) ( Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder )

) 12.30 Sci freestyle: Finale freeski slopestyle donne 🏅 ( Maria Gasslitter )

) 14.00 Sci alpino: Combinata a squadre uomini (slalom) 🏅 (Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger)

17.00 Slittino: Individuale donne run 1 e 2 ( Sandra Robatscher, Verena Hofer )

) 17.30 Pattinaggio di velocità: 1000 metri donne 🏅(azzurre in gara da definire)

18.05 Curling, Semifinali doppio misto

19.00 Salto con gli sci: Trampolino normale individuale uomini 🏅( Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam )

) 19.20 Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio, danza ritmica ( Fabbri-Guignard )

) 19.30 Snowboard: Finale big air donne 🏅( Marilù Poluzzi )

) 12.10, 16.40, 20.10, 21.10 – Hockey su ghiaccio, turni preliminari donne (12.10 Giappone-Italia)

Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.