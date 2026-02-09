Olimpiadi 2026, il programma di oggi: gli italiani in gara, orari e dove vederli

Saranno molte anche oggi, lunedì 9 febbraio, le gare in programma alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello sci alpino è in programma la Combinata a squadre maschile. Proseguono i round robin del Curling doppio misto mentre, in serata, sono in programma le semifinali. Qui l’Italia punta sulla coppia Mosaner-Constantini.
Il programma delle gare di oggi 9 febbraio: gli azzurri in gara
- 10.05 Curling, round robin doppio misto (Usa-Italia) – (Mosaner, Constantini)
- 10.30 Sci alpino: Combinata a squadre uomini (discesa libera) (Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder)
- 12.30 Sci freestyle: Finale freeski slopestyle donne 🏅 (Maria Gasslitter)
- 14.00 Sci alpino: Combinata a squadre uomini (slalom) 🏅(Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tommaso Saccardi, Tobias Kastlunger)
- 17.00 Slittino: Individuale donne run 1 e 2 (Sandra Robatscher, Verena Hofer)
- 17.30 Pattinaggio di velocità: 1000 metri donne 🏅(azzurre in gara da definire)
- 18.05 Curling, Semifinali doppio misto
- 19.00 Salto con gli sci: Trampolino normale individuale uomini 🏅(Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam)
- 19.20 Pattinaggio di figura: Danza sul ghiaccio, danza ritmica (Fabbri-Guignard)
- 19.30 Snowboard: Finale big air donne 🏅(Marilù Poluzzi)
- 12.10, 16.40, 20.10, 21.10 – Hockey su ghiaccio, turni preliminari donne (12.10 Giappone-Italia)
Dove vedere le Olimpiadi 2026 in tv
Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 vengono trasmesse in chiaro e in diretta sui canali Rai (Rai2, RaiSport) e in streaming su RaiPlay. Le gare si possono seguire anche sui canali Eurosport, visibili in abbonamento su Discovery+, HBO Max, Dazn, TimVision e Amazon Prime.