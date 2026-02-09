Olimpiadi 2026, l’Italia di curling batte gli Usa 7-6: si affronteranno di nuovo in semifinale – La diretta

Altra giornata di gare alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Diversi gli italiani impegnati oggi lunedì 9 febbraio: dalla combinata a squadre di sci alpino (con Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder) al doppio misto di curling (Amos Mosaner e Stefania Constantini nella fase round robin), passando per la finale maschile di salto con gli sci (con Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam) e il match di hockey femminile tra Italia e Giappone. Sono cinque le medaglie d’oro che verranno assegnate oggi.

