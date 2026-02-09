Olimpiadi 2026, l’Italia di curling batte gli Usa 7-6: si affronteranno di nuovo in semifinale – La diretta

Altra giornata di gare alle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Diversi gli italiani impegnati oggi lunedì 9 febbraio: dalla combinata a squadre di sci alpino (con Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Florian Schieder) al doppio misto di curling (Amos Mosaner e Stefania Constantini nella fase round robin), passando per la finale maschile di salto con gli sci (con Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam) e il match di hockey femminile tra Italia e Giappone. Sono cinque le medaglie d’oro che verranno assegnate oggi.
“Per l’argento ho ricevuto tantissimi messaggi. Poi quando inizia a scriverti Sinner e ieri Jacobs fa super piacere. Bello perché comunque ho visto che anche negli altri sport stiamo andando bene come Italia nel medagliere. Quindi c’è un buon clima A Sinner piace lo sci, lo segue. Quindi per me è sempre un onore, quando mi scrive mi sento anche un po’ a disagio. Cosa mi ha scritto? Bravo, complimenti”. Così Giovanni Franzoni, in mix zone, al termine della discesa dei Giochi di Milano Cortina valida per la combinata (in coppia con Alex Vinatzer) chiusa con il miglior tempo.
“La mia giornata post medaglia? Ma, non è stato niente di particolare. Sono stato un po’ con i miei amici, la mia famiglia. Poi ho avuto un paio di problemi alla schiena. Infatti oggi era un po’ titubante sulla manche però quando sei al cancelletto di partenza su una pista che ti chiede così tanto devi dare il massimo. E’ andata bene. Però per fortuna sono andato a riposare perché altrimenti oggi l’ultimo intermedio magari non l’avrei fatto in questo modo. Sono uno che si stanca anche un po’ in fretta. Il riposo è fondamentale per gestire ancora le ultime gare. Ho avuto una infiammazione muscolare perché ovviamente dopo tutta la tensione della gara e tutte le sollecitazioni a stare in posizione a uovo, tutto questo sulla schiena ha influito parecchio. Però fa parte del gioco. Quindi cerchiamo di gestirla al meglio”, ha aggiunto.
“Cara Cortina, non so se ieri fossi davvero la favorita per vincere l’oro. Forse lo ero in virtù di una statistica impressionante nella tua discesa dove, dal 2017, in tutte le gare che ho concluso sono sempre andata a podio, salendo sul gradino più alto quattro volte; di certo però favorita non lo ero per l’andamento della stagione in questa disciplina”.
“Ieri mi hai messo a dura prova con tante variabili che sono successe durante la gara, variabili che ho e abbiamo gestito egregiamente, tenendo duro di testa. Nonostante una prestazione con tante sbavature – ma mettendoci sempre tutto il mio cuore – mi hai regalato una bellissima medaglia di bronzo, la terza consecutiva in discesa in tre edizioni olimpiche consecutive e questo costituisce un valore inestimabile”. Lo scrive Sofia Goggia in una lettera aperta rivolta a Cortina e a Elena Fanchini, morta nel febbraio 2023, pubblicata sul proprio profilo Instagram all’indomani del bronzo olimpico raccolto in discesa libera ai Giochi di Milano Cortina 2026.
“Non era scontato per come si era evoluta la situazione eppure mi hai voluta premiare comunque…ti sono grata – ha aggiunto la bergamasca – L’8 febbraio, dal 2023, è un giorno speciale, l’8 febbraio 2026 è una giornata che non dimenticherò mai e credo fermamente che in questa medaglia ci sia stata anche la carezza di una nostra compagna scomparsa tre anni fa, compagna che però continua a vivere nei nostri cuori. Grazie a tutte le persone che mi hanno aiutata ieri a gestire la situazione, grazie a te Cara Cortina ma grazie anche a te, Elly: sei sempre con noi, in noi”.
“La mia Olimpiade continua, ci vediamo domani in combinata con Lara Della Mea. Un abbraccio a Lindsey Vonn e Cande Moreno”, ha concluso Goggia dedicando un ultimo pensiero alle due sciatrici cadute rovinosamente ieri durante la discesa libera sull’Olympia delle Tofane.
- 1 Italia – Franzoni / Vinatzer – 1:51.80
- 2 Svizzera – Monney / Yule – 1:51.97
- 3 Svizzera – Odermatt / Meillard – 1:52.08
- 4 Svizzera – von Allmen / Nef – 1:52.22
- 5 Italia – Paris / Sala – 1:52.39
- 6 Francia – Allegre / Noel – 1:52.71
- 7 Austria – Kriechmayr / Feller – 1:53.05
- 8 Austria – Haaser / Matt – 1:53.07
- 8 Austria – Hemetsberger / Schwarz – 1:53.07
- 10 Austria – Babinsky / Gstrein – 1:53.10
- 11 Germania – Jocher / Strasser – 1:53.13
- 12 Italia – Casse / Saccardi – 1:53.26
- 13 Finlandia – Lehto / Hallberg – 1:53.51
- 14 Svizzera – Rogentin / Iten – 1:53.64
- 15 Norvegia – Sejersted / McGrath – 1:53.69
- 16 USA – Negomir / Radamus – 1:53.99
- 17 Francia – Alphand / Amiez – 1:54.29
- 18 Francia – Muzaton / Rassat – 1:54.31
- 19 Norvegia – Sellaeg / Haugan – 1:54.72
- 20 Repubblica Ceca – Zabystran / Muller – 1:55.68
“Vonn? A lei va la solidarietà del Cio, noi non possiamo dire se doveva o non doveva partecipare. E’ lei che ha preso una decisione di gareggiare dopo essersi confrontata con il suo team”. Lo ha detto Pierre Ducrey, Cio Sports Director, nel corso di una conferenza stampa al Main Media Center di Milano. Sullo stesso argomento Andrea Francisi, Milano Cortina 2026 Chief Games Operations Officer, ha aggiunto: “E’ stato rispettato il protocollo per la tutela della salute degli atleti, a lei va la solidarietà anche del Comitato organizzatore”.
L’Italia supera 7-6 gli Stati Uniti nell’ultimo match del round robin del torneo di doppio misto di curling ai Giochi di Milano Cortina e chiudono il girone al secondo posto con sei vittorie e tre sconfitte. In semifinale, in programma nel tardo pomeriggio a partire dalle 18.05, Amos Mosaner e Stefania Constantini, campioni olimpici e campioni del mondo in carica, affronteranno nuovamente gli Usa.
“Mi dispiace molto per il mio compagno di combinata, Kastlunger, che si era preparato e non potrà scendere. Era da tanti anni che non mi si staccava lo sci, altrimenti sarei riuscito a recuperare la posizione e correggere l’errore. È stata una stupida caduta. Per me sono stati dei Giochi negativi, ho fatto le peggiori gare della stagione proprio qua. Ma sono già carico per Garmisch. La gara mia di sabato? Non ho avuto tanta fortuna con la luce”. Così l’azzurro Florian Schieder, caduto sulla pista di Bormio durante la discesa libera valida per la combinata olimpica.
"Abbiamo visto che alcune medaglie si sono rotte, abbiamo visto le immagini e stiamo cercando di capire nel dettaglio se esiste un problema". Lo ha dichiarato Andrea Francisi, Milano Cortina 2026 Chief Games Operations Officer, nel corso di una conferenza stampa al Main Media Center di Milano. "Stiamo dando ovviamente grande attenzione al tema dato che la medaglia è il trionfo e il sogno degli atleti", ha aggiunto a proposito delle parole dell'americana Breezy Johnson che, dopo la vittoria nella discesa libera femminile, ha rotto la medaglia d'oro poco dopo averla indossata forse a causa dei festeggiamenti.
Al termine della prova di discesa valida per la combinata maschile dei Giochi di Milano Cortina, Giovanni Franzoni sulla pista Stelvio ha fatto segnare il miglior tempo con 1’51” 80 precedendo i tre svizzeri Alexsis Monney e Marco Odermatt e Franjo von Allmen, vincitore sabato della libera, rispettivamente di 17, 28 e 42 centesimi. Quinto crono per Dominik Paris, in ritardo di 59 centesimi. Decimo Mattia Casse mentre è uscito Florian Schieder per una spigolata. In combinata Franzoni è in coppia con Alex Vinatzer, Paris con Tommaso Sala, Casse con Tommaso Saccardi. Alle 14 lo slalom con l’assegnazione delle medaglie.
E’ iniziata la discesa combinata maschile di sci. Gli azzurri in gara stamattina sono Florian Schieder, Giovanni Franzoni, Dominik Paris e Mattia Casse.
E' in corso la gara di doppio misto di curling tra Stati Uniti e Italia. Gli azzurri sono già qualificati per la semifinale ma in palio c'è il piazzamento: secondo posto in caso di vittoria, quarto in caso di sconfitta.
“Un’altra bellissima medaglia per lo sport altoatesina, forse inattesa, ma per questo ancora più bella, complimenti a Daniel Grassl e a tutta la squadra azzurra per questo podio olimpico, conquistato con un grande lavoro di squadra”. Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, si congratula così con Daniel Grassl e con tutta la squadra azzurra dopo il bronzo ottenuto nella prova a squadre di pattinaggio di figura. Per il 23enne atleta meranese, in gara nel singolo maschile, il sigillo olimpico è il risultato più importante in carriera finora.
Soddisfazione anche dell’assessore provinciale allo Sport, Peter Brunner: “La quarta medaglia altoatesina di questi Giochi la conquista un ragazzo che ha lavorato tanto per migliorarsi e arrivare a gareggiare su questi livelli. Complimenti a Daniel Grassl e alla sua voglia di migliorarsi: un esempio per tanti ragazzi e ragazze che amano questa bellissima disciplina”.
“Prendere una medaglia in un’Olimpiade vuol dire tanto, farlo in casa è qualcosa di indescrivibile. Mi sono davvero divertito, il team è stato incredibile e mi ha dato supporto per tutto il programma. Sono arrivato al punto di essere in trance, mi facevo guidare dall’emozione e quasi non sentivo la musica”. Cosi il pattinatore azzurro Matteo Rizzo dopo la medaglia di bronzo vinta nel team event di pattinaggio di figura ai Giochi di Milano Cortina.
“Sapevo quello che dovevo fare per tenere dietro la Georgia, l’ho fatto ed è andato tutto per il verso giusto. Abbiamo fatto qualcosa di storico, sono soddisfatto”, ha aggiunto. “Per creare questo programma abbiamo studiato e sbagliato tanto, questo ci ha spinto a migliorare. Una medaglia olimpica cambia la vita, poi io due anni fa non sapevo neanche se sarei tornato a pattinare”, ha concluso Rizzo.
“Dopo la mia performance abbiamo dato tutto per supportare Matteo. Non ho parole, ero lì nel box e devo ancora realizzare”. Cosi Lara Naki Gutmann commenta la vittoria della medaglia di bronzo nel team event di pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. “Una emozione pazzesca c’erano mio papà e il mio ragazzo a supportarmi. Una cosa speciale”, ha aggiunto. Le sue Olimpiadi però non finiscono qui. “Ora devo rimanere lucida e tornare ad allenarmi per la gara individuale, ma stasera è una bellissima emozione”, ha detto. Sul legame con Carolina Kostner.”Lei è una persona speciale, mi ha dato consigli nell’ultimo anno. Il suo supporto ha avuto un impatto davvero grande. Poi oggi è anche il suo compleanno”, ha concluso Gutmann.
E' Domen Prevc l'uomo da battere. Oggi a partire dalle 19 allo stadio del salto di Predazzo lo sloveno parte da favorito nella gara del trampolino piccolo. Nel 2025 Prevc ha infatti vinto tutto quello che c'era in palio: il mondiale a Trondheim, il mondiale di volo con gli sci a Oberstdorf e la Tournée dei quattro trampolini riportando l'aquila d'oro in Slovenia a dieci anni di distanza dal fratello Peter. Per entrare nella storia della disciplina, gli manca solo la medaglia a cinque cerchi. Fari puntati anche sul tedesco Philipp Raimund, a caccia del podio. In gara anche tre azzurri: Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon sono apparsi in buona forma e cercheranno di conquistare un posto nella serie finale.