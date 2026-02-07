Olimpiadi 2026, la cerimonia vista dal drone: le immagini di San Siro sono spettacolari

Una cerimonia di apertura senza precedenti delle Olimpiadi invernali, che si è svolta in quattro sedi, ricca di riferimenti alle icone e alla cultura italiana, ha ufficialmente dato il via ai Giochi di Milano-Cortina. Spettacolo in particolare nello stadio di San Siro con le luci dello show che hanno illuminato la notte milanese.

Mozzafiato le immagini realizzate dal fotografo Massimo Sestini, dall’elicottero del II Reparto Volo di Milano (sede Malpensa) della Polizia di Stato, che hanno ripreso dall’altro la cerimonia nello storico impianto meneghino.