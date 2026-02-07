Olimpiadi 2026, accesi i bracieri olimpici a Milano e Cortina

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 sono ufficialmente iniziate. A sancire il via è stata la cerimonia di apertura andata in scena allo stadio San Siro e in altre tre sedi dei Giochi: Cortina, Livigno e Predazzo. Due i bracieri accesi, di cui uno nel capoluogo lombardo: all’Arco della Pace. Per l’occasione, come ultimi tedofori sono stati scelti gli ex campioni olimpici di sci Alberto Tomba e Deborah Compagnoni. Mentre nella località di montagna del Bellunese l’onore è ricaduto su Sofia Goggia, stella della nazionale italiana di sci e in gara in queste Olimpiadi.