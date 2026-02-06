Olimpiadi 2026, anche George Clooney arrivato a Milano per i Giochi

C’è anche George Clooney tra i vip arrivati in queste ore in Italia in vista dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

L’attore, come rivela sui profili social Vogue Usa, è sbarcato nel capoluogo lombardo accompagnato dalla moglie Amal.

Come Clooney, anche altre star internazionali in questi giorni hanno scelto di vivere da vicino l’atmosfera olimpica, come Snoop Dogg, che ha portato la torcia a Gallarate prestandosi come tedoforo d’eccezione, ma anche Mariah Carey, che sarà protagonista della cerimonia d’apertura, o l’attore Stanley Tucci, che ama molto l’Italia ed è a Milano dove ha fatto visita alla storica pasticceria Marchesi in Galleria.