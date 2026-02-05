Olimpiadi 2026, Vonn in palestra: “Non mi arrendo, lavoro sodo per farcela”

Milano Cortina 2026 rischia di dover fare a meno di una delle campionesse di sci più attese, la statunitense Lindsey Vonn. La fuoriclasse, tornata alle gare e subito alla vittoria dopo alcuni anni di ritiro, si è infortunata proprio nell’ultima tappa della Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi.
“Non mi arrendo e lavoro sodo per farcela. Grazie al mio team e a tutti per il vostro incredibile supporto. Continuiamo a crederci“. Così Vonn sui social in vista delle gare di Milano Cortina dopo l’infortunio a Crans-Montana.