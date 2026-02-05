Olimpiadi 2026, hockey femminile: storica vittoria Italia. E Vance tifa gli Usa

Parte alla grande l’avventura dell’Italia nel torneo di hockey femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella gara inaugurale alla Ice Hockey Arena di Milano Santagiulia, le azzurre hanno battuto nettamente la Francia per 4-1.

È la prima storica vittoria per la nazionale italiana di hockey donne in una Olimpiade, nell’unica precedente partecipazione a Torino 2006 non ci fu alcun successo. I gol dell’Italia portano la firma di Tutino al 10′, Roccella al 35′, Fantin al 40′ e Della Rovere al 44′. Non basta alla Francia il gol iniziale di de Serres.

Azzurre hockey: “Atmosfera da brividi, tifo ci ha spinto”

“E’ stato un inizio incredibile, davvero molto emozionante. Abbiamo seguito il nostro piano di gioco e ha funzionato. Siamo pronte, abbiamo lavorato duramente negli ultimi mesi e sono sicura che andremo lontano. Da brividi”. Così l’azzurra Matilde Fantin nella mixed zone della Ice Hockey Arena di Milano dopo la vittoria dell’Italia contro la Francia nella prima partita ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Sui prossimi avversari, l’attaccante azzurra ha aggiunto: “Noi pensiamo a noi stesse, ad andare avanti per la nostra strada, senza pensare agli avversari”.

Soddisfazione anche nelle parole del portiere Gabriella Durante, autrice di alcune pregevoli parate. “All’inizio nessuna credeva in noi, ma sappiamo quanto lavoro abbiamo fatto per essere così dominanti nei dettagli. Ci abbiamo creduto”, ha dichiarato ai cronisti. “L’Arena? E’ stato bellissimo, non mi aspettavo fosse così piena e rumorosa. Questa atmosfera ci ha aiutato a dare il massimo. Noi siamo focalizzate su noi stesse e se giochiamo così possiamo avere una chance con tutti“, ha concluso.

Vance e Rubio a Rho per Usa-Repubblica Ceca

Intanto il vicepresidente americano JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio sono in tribuna alla Milano Rho Ice Arena per assistere all’esordio degli Stati Uniti contro la Repubblica Ceca, nel torneo di hockey femminile. I due esponenti americani sono arrivati questa mattina a Milano e domani assisteranno alla cerimonia inaugurale dei Giochi Invernali di Milano Cortina a San Siro.