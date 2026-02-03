Snoop Dogg a Milano per le Olimpiadi 2026: il rapper all’allenamento del pattinaggio artistico

Incursione a sorpresa di Snoop Dogg alla Milano Ice Skating Arena, lo stadio di Assago che ospiterà le gare di short track e pattinaggio artistico. Il rapper americano, coperto da una lunga ed eccentrica giacca bianca sulla cui schiena spiccano le stelle della bandiera statunitense, è arrivato in Italia a pochi giorni dall’inizio delle prossime Olimpiadi 2026 e come prima cosa è andato a salutare gli atleti impegnati in una sessione di allenamento di pattinaggio di figura.

L’incontro con Ilia Malinin, stella nascente del pattinaggio Usa

Snoop Dogg ha fatto il giro della pista a bordo di un rifacitore, un veicolo utilizzato per ripristinare la superficie di ghiaccio dopo ogni gara. Il rapper ha poi incontrato personalmente gli atleti statunitensi e in particolare Ilia Malinin, pattinatore 21enne che sta già scrivendo la storia di questa specialità invernale e che parte favorito nella gara maschile di pattinaggio artistico. I due si sono stretti la mano, poi la giovanissima stella americana si è esibita davanti agli occhi di uno strabiliato cantante. Malinin, che nell’ambiente è conosciuto con il soprannome di “Quad God”, ha mostrato le sue capacità di saltatore improvvisando anche un backflip, mentre Snoop Dogg osservava a bordo della pista.

“Dieci perfetto”, ha esclamato il rapper, complimentandosi con il già due volte campione del mondo di pattinaggio artistico. “E se avessi altre cinque mani, alzerei anche quelle”, ha aggiunto, come riporta il sito ufficiale delle Olimpiadi 2026.

Dopo l’esibizione, i due si sono seduti nella postazione “Kiss and Cry”, luogo tradizionalmente destinato a ospitare gli atleti e i loro coach mentre aspettano i punteggi che la giuria di esperti dà alle singole performance. Il momento è stato immortalato con delle foto subito rilanciate su Instagram dalla Federazione Internazionale di pattinaggio su ghiaccio.

Perché Snoop Dogg è a Milano

Snoop Dogg sarà presente per tutta la durata di queste Olimpiadi 2026 nel ruolo di commentatore tv per l’emittente americana NBC Universal. Non è la prima volta che il rapper prende parte a questo tipo di evento: già due anni fa, a Parigi, aveva portato la Fiamma Olimpica prima della Cerimonia di apertura dei Giochi estivi 2024. Ora torna per portare la sua prospettiva irriverente nel racconto delle gare che avranno luogo tra Milano e Cortina d’Ampezzo.

“Le Olimpiadi sono il palcoscenico più grande del mondo e, come tutti sanno, io amo lo sport e riunire le persone divertendomi. Porterò con me i miei piumini, i pantaloni da neve, gli occhiali da sci e i pattini. Sicuramente sarò tutto vestito di bianco”, aveva detto qualche tempo fa il cantante. Le foto che circolano in queste ore dimostrano che ha mantenuto la sua promessa.