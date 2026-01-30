Crans-Montana, cancellata la discesa femminile di sci: troppe cadute – FOTO

La giuria di gara ha cancellato la discesa di Coppa del Mondo a Crans-Montana, appuntamento di apertura della tappa nella località svizzera, l’ultimo del massimo circuito prima della pausa per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. La sfida è stata sospesa dopo sei discese per via delle condizioni complicate sia dal punto di vista meteo, con una nevicata in intensificazione nella parte superiore del tracciato, sia del manto della pista, che ha messo in difficoltà diverse atlete. Resta al momento programmata per le 12 la prima prova maschile in vista della discesa di domenica. Domani è in calendario alle 11 il SuperG femminile, preceduto dalla seconda prova maschile.

Lindsey Vonn caduta a una settimana dall’inizio di Milano-Cortina

Tra le sciatrici che hanno rimediato una brutta caduta a Crans-Montana c’è Lindsey Vonn. La campionessa statunitense ha perso il controllo atterrando da un salto ed è finita impigliata nelle reti di sicurezza. Alla fine si è rialzata, dopo aver ricevuto le cure mediche, e si è allontanata con cautela. Ha poi rimesso gli sci ma si è fermata per controllare il ginocchio sinistro.

La 41enne del Minnesota è stata la discesista leader del circuito in questa stagione, essendo tornata lo scorso anno dopo una sostituzione parziale in titanio del ginocchio destro. L’incidente è avvenuto esattamente una settimana prima della cerimonia di apertura di Milano-Cortina 2026. La prima gara olimpica in programma per Vonn è la discesa libera dell’8 febbraio.

Attimi di paura anche per la sciatrice norvegese Marte Monsen. La 26enne di Drammen è stata trasportata in barella fuori dalla pista dopo una caduta rovinosa nella zona di arrivo della discesa.

Marte Monsen caduta durante la discesa a Crans-Montana, Svizzera, 30 gennaio 2026 (AP Photo/Giovanni Auletta)

