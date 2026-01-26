Milano-Cortina 2026, le star di 'Heated Rivalry' Hudson Williams e Connor Storrie portano la torcia olimpica

Hudson Williams e Connor Storrie, gli attori protagonisti della serie TV di successo ‘Heated Rivalry‘, incentrata sull’hockey, hanno portato la torcia olimpica a Feltre, in provincia di Belluno, durante il percorso verso la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, prevista per il 6 febbraio. Alla manifestazione andranno in scena 16 diverse discipline sportive, comprese alcune mai viste prima. Questi saranno i Giochi invernali più distribuiti nella storia e i due siti principali delle competizioni sono Milano e Cortina d’Ampezzo.