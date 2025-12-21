Sofia Goggia vince il SuperG in Val d’Isere: primo successo della stagione

Primo successo nella stagione di Coppa del Mondo per Sofia Goggia: l’azzurra ha trionfato nel supergigante di Val d’Isere in Francia. È la 27esima vittoria in carriera e il 65esimo podio per la sciatrice bergamasca, che ha completato la propria prova in 1’20″24 precedendo la neozelandese Alice Robinson di 15 centesimi e la statunitense Lindsey Vonn di 36 centesimi. Finisce ai piedi del podio un’altra azzurra, Elena Curtoni, quarta a 73 centesimi da Goggia. Fuori dalla top ten invece Roberta Melesi, tredicesima, e Laura Pirovano, diciassettesima.

IMPRENDIBILE 😌



Il trionfo nel superG francese è l’ennesima dimostrazione del talento di Goggia! 🥰



6️⃣5️⃣ podi in carriera in Coppa del Mondo di sci alpino.

2️⃣1️⃣ nella specialità, il secondo della stagione dopo il terzo posto di St. Moritz.

2️⃣7️⃣ vittorie nel massimo circuito.… pic.twitter.com/CqS8aeMk07 — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) December 21, 2025

Goggia: “Ieri ho buttato via la gara e ho pianto, bello vincere oggi”

“Se fossi arrivata quarta o quinta non sarei rimasta stupita. Ieri per me è stata una giornata emotivamente molto dura, ho pianto un’ora al pomeriggio per l’occasione buttata, però come ho scritto in alcuni messaggi anche a Gasperini, che nonostante sia l’allenatore della Roma è una persona che ha dato tantissimo alla città di Bergamo, il dolore dell’oggi è la benzina del domani, inteso come giornata ma anche di un momento storico. Arrivavo da un buon inizio in velocità a St. Moritz, ieri con quell’errore ho buttato via un’occasione d’oro arrivando comunque ottava. Sono ripartita da quel dolore lì, la mia carriera è sempre stata costellata da questa voglia di riscatto e vincere oggi è bello e ci sta”, ha commentato Goggia ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria. Ieri, sabato, nella discesa libera, Goggia ha chiuso all’ottavo posto a causa di un errore quando era nettamente in vantaggio. “Io strepitosa? Strepitosa no, nella parte alta ho tenuto tantissimo, quando sono arrivata in fondo sapevo di aver sciato con tantissimo margine però oggi è andata bene così, è bastato e portiamo a casa questa vittoria finalmente – ha aggiunto l’azzurra – Al mio livello, per il percorso della mia carriera, se sei sul podio sei sempre contento, vincere è chiaramente più bello ed è quello a cui ambisco perché so che posso stare su quel gradino del podio. Ieri ho buttato via la gara e ce l’ho ancora qua, mi ha fatto veramente male ma l’importante è avere sempre frecce nella faretra da scagliare. Mi sono fatta il regalo di Natale? Il regalo di Natale me lo sono fatta oggi e l’ho fatto alle altre ieri, ora basta elargire regali sono stata fin troppo generosa”, ha concluso scherzando Goggia.