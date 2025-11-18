Federica Brignone, ancora nessuna idoneità per gare e raduni

“L’idoneità per i raduni e per le gare non c’è ancora. Dovrà anche capire come comportarsi, fiscalmente parlando, anche perché Fede è un carabiniere e in questo momento è in malattia. Però se lei vuol venire a sciare a Cervinia con la mamma, magari può farlo”. Così Ninna Quario, ex sciatrice e madre di Federica Brignone, intervenuta a ‘Tutti convocati’ su Radio 24 per chiarire la notizia che si era diffusa su un prossimo ritorno di Brignone sugli sci, notizia già smentita dalla Fisi.

"Com'è uscita la notizia della ripresa degli allenamenti di Fede sugli sci? Era alle Atp Finals di Torino – racconta – e lì, con interviste e gente che gira, lei ha detto 'Spero di sciare la settimana prossima' intendendo quella che verrà, non questa in cui siamo. Quindi qualcuno ha interpretato così. Anche Davide (fratello e allenatore della Brignone ndr) che è stato intervistato dalla Gazzetta, ha detto che aspettiamo l'ok dal consulto medico, cioè, dal medico che la vede al J Medical, dal fisioterapista, dal preparatore atletico e poi si va, ma non credo che ci sia stata ancora questo disco verde". Quello che "posso dire – aggiunge la madre di Brignone – di sicuro è che non c'è stata una dietrologia, cioè un volere fare l'eroina nel dire ce la faccio, non ce la faccio, poi arrivare ed essere trattata da eroe. Ecco quello proprio non è il modo di fare di Fede, era veramente grave l'infortunio. I medici ci dissero dieci mesi per camminare che voleva dire febbraio e invece lei, con una motivazione incredibile e un lavoro intensissimo, sono passati quasi otto mesi e cammina e spera di poter sciare presto".