Milano-Cortina 2026, presentata la cerimonia di chiusura all’Arena di Verona: Roberto Bolle tra i protagonisti

‘Beauty in action‘ (Bellezza in movimento): questo il tema della Cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 in programma il 22 febbraio 2026 all’Arena di Verona, presentata oggi 6 novembre in conferenza stampa. Nella cerimonia, ha detto Alfredo Accatino, direttore artistico di Filmmaster, la società produttrice dell’evento, saranno 800 le persone coinvolte, 200 tra artisti, musicisti e performer. “Una bomba di energia positiva e contagiosa sta per esplodere a Verona. Sarà la festa degli atleti, che renderemo protagonisti. È la prima volta che un Comitato lavora così al fianco di chi, come Filmmaster, organizza le cerimonie. Gli atleti, anche per la cerimonia paralimpica, saranno protagonisti in maniera attiva“, ha detto Accattino.

La regia è affidata a Stefania Opipari

La regia della cerimonia è affidata a Stefania Opipari, che dal palco della conferenza stampa ha sottolineato: “È un grande orgoglio essere la prima regista dopo 90 anni di una cerimonia ai Giochi Olimpici“. Il riferimento è alla regista tedesca Leni Riefenstahl che curò la cerimonia dei Giochi di Berlino nel 1936.

La conferenza stampa di presentazione della cerimonia di chiusura a Verona di Milano-Cortina 2026 (foto LaPresse/Spada)

Tra i protagonisti anche Roberto Bolle

Tra i protagonisti dell’evento è stata annunciata la presenza del grande ballerino Roberto Bolle. “Sono veramente felice di poter essere uno dei protagonisti di questa cerimonia, perché sono legato ai Giochi avendo partecipato anche a quella di Torino. L’Arena è per me un luogo del cuore, sarà per me un motivo per celebrare la bellezza anche del corpo e della danza. Sarà qualcosa di speciale”, ha detto il celebre étoile in un videomessaggio.

Tommasi: “Cerimonia di chiusura a Verona evento unico in luogo unico”

“È una situazione particolare, ho avuto la fortuna di essere ad Atlanta nel 1996 e ho il rimpianto di non aver partecipato alla Cerimonia di apertura. Ora mi trovo a rappresentare la città per questo evento unico, in un luogo unico. La città si sta preparando in maniera concreta, rimanendo sul pezzo per arrivare preparati”, ha detto in conferenza stampa il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, che partecipò ai Giochi in Georgia come membro della nazionale di calcio olimpica italiana. “Un evento che porterà anche tante personalità, di conseguenza servirà un servizio d’ordine diverso. C’è l’adrenalina e lo stress per l’impegno“, ha aggiunto.

Damiano Tommasi in conferenza stampa di presentazione della cerimonia di chiusura di Milano-Cortina 2026 a Verona (foto LaPresse/Spada)

Malagò: “Cerimonia all’Arena di Verona ha appeal incredibile”

“Questa opportunità si è creata momento dopo momento, venendo dalla disastrosa decisione di Roma. Abbiamo vinto di corto muso con la Svezia anche grazie all’idea di inserire Verona nella candidatura. San Siro ha una capienza di 71mila spettatori, ma l’appeal dell’Arena è stato incredibile. Ci auguriamo sia con noi anche il presidente del Consiglio, sarebbe un valore aggiunto”, ha affermato invece il presidente della Fondazione Milano-Cortina Giovanni Malagò. “Voi non avete idea dell’entusiasmo di tutti i colleghi del Cio per venire a Verona, come a Cortina. È davvero incredibile. Tutti non vedono l’ora di venire qui in Italia“, ha aggiunto. “Ringrazio il governo, il ministro delle Infrastrutture è stato generoso e collaborativo perché tante cose sono state accelerate per queste Olimpiadi“, ha aggiunto.

Zaia: “Cerimonia all’Arena ha dato qualcosa di più alla candidatura”

“A Verona non ci siamo per caso, pur non essendo una città di sport invernali, ma la sua presenza ha dato competitività a una candidatura per le zone dolomitiche. Non è stata una passeggiata e alla fine l’Italia entra nel ristretto numero di stati che hanno ospitato due volte i Giochi”. Così invece il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. “Quando si è pensato alla cerimonia di chiusura, la mia idea è stata di fare la cerimonia di chiusura dei Giochi e quella di apertura delle Paralimpiadi nel teatro più antico del Mondo. E questo credo abbia rappresentato un qualcosa in più“, ha aggiunto.