Chiara Arduino, morta a 25 anni la sciatrice di Garessio

Lutto nel mondo dello sport: è morta a 25 anni la sciatrice Chiara Arduino, colpita da un malore.

“Il mondo dello Sci piange la prematura scomparsa di Chiara Arduino, 25 anni, di Garessio. Chiara aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, tanto da avere iniziato da piccolissima come giovane atleta nel Garessio, nel Sangiacomo e poi nel Mondolé Ski team, per poi diventare maestra di sci nello Sci club Ceva”, scrive la Fisi in una nota. “Lavorava a Valtournenche, dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale. Si era laureata lo scorso anno a Torino, e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna. La Federazione Italiana Sport Invernali si stringe alla famiglia Arduino in questo momento triste e doloroso”.