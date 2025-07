Milano-Cortina 2026, primo test per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo

Test superato per i trampolini di salto con gli sci di Predazzo, in vista delle Olimpiadi invernali 2026. Stamattina, lunedì 14 luglio, gli azzurri con in testa la fiemmese Annika Sieff hanno infatti inaugurato i nuovi trampolini HS143 e HS109, di lunghezza rispettivamente 290 e 260 metri, rinnovati grazie agli investimenti per le Olimpiadi e Paralimpiadi 2026 gestiti dalla Provincia autonoma di Trento in raccordo con lo Stato e i Comuni coinvolti.

“Grazie agli atleti per l’emozionante prova, ma anche a tutti coloro che hanno lavorato intensamente per ammodernare al meglio questi impianti fondamentali per la partecipazione del Trentino ai Giochi invernali 2026 – ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti -. Oggi è una giornata di orgoglio per lo sport della val di Fiemme e di tutto il Trentino, così come per il mondo olimpico e paralimpico. Tocchiamo con mano la capacità del nostro territorio di mettere a terra gli interventi per i Giochi invernali 2026, un impegno che nasce da lontano, nella volontà di credere nel grande appuntamento olimpico e paralimpico. Ricordiamo che sono stati messi in campo interventi per un valore aggiornato nell’ordine dei 450 milioni, di cui circa 315 milioni sono risorse che vengono dallo Stato. Ma questi investimenti sono importanti anche per il dopo, per i prossimi importanti eventi che coinvolgeranno il Trentino, a partire dai Giochi invernali giovanili 2028″.