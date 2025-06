La nota del ministero: "L'obiettivo è realizzare Giochi indimenticabili"

Per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 “il conto alla rovescia è iniziato: mancano 250 giorni”. Così in una nota il ministero delle Infrastrutture, che sottolinea che “insieme alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 e a centinaia di imprese, è al lavoro senza sosta per realizzare opere solide, moderne e funzionali, indispensabili per il successo dei Giochi”.

“Lavori a ritmo serrato”

“In particolare – spiega il Mit – procedono a ritmo serrato i lavori in alcuni dei luoghi simbolo più iconici, tra cui il Villaggio Olimpico e Paralimpico, che accoglierà oltre 1.400 atleti da tutto il mondo. Il Villaggio prende forma: sono già state installate 150 casette mobili — tutte sostenibili, prive di barriere architettoniche e progettate per offrire il massimo comfort. Nel corso del mese inizieranno anche i lavori nell’area servizi del Villaggio, che caratterizzerà l’intero complesso con una struttura intelligente e flessibile”.

I cantieri per bob e slittino

“Proseguono a pieno ritmo anche gli interventi allo Sliding Centre “Eugenio Monti”, che ospiterà le spettacolari gare di bob, skeleton e slittino. Dopo il successo della pre-omologazione della pista, sono partite le attività per la riorganizzazione della viabilità e la movimentazione dei materiali. L’infrastruttura – spiega il ministero – sarà completamente integrata nel paesaggio circostante, grazie all’impegno delle maestranze: è in corso il montaggio della nuova struttura con tetto verde, mentre stanno sorgendo gli edifici di partenza, ispirati alla tradizionale architettura ampezzana, con il caratteristico tetto a due falde. Si lavora anche all’intera area di intervento, modellata secondo forme naturali e arricchita da percorsi pedonali e stradali in ghiaino delle Dolomiti.

“Obiettivo è che siano Giochi indimenticabili”

“In vista dei Giochi, la prima prova ufficiale è prevista per novembre, in occasione della tappa di Coppa del Mondo di bob e skeleton. L’obiettivo è ambizioso ma chiaro: realizzare infrastrutture per Giochi indimenticabili. Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini segue con la massima attenzione il dossier”, conclude la nota.

