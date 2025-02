Per l'azzurro è il primo podio stagionale, il 48esimo in carriera

Terzo posto per Dominik Paris nel superG di Crans Montana (Svizzera), al suo primo podio stagionale, il 48mo in carriera. L’azzurro è stato preceduto dallo svizzero Marco Odermatt che ha preceduto il connazionale Alexis Monney di 28 centesimi. Sono 39 invece i centesimi di ritardo accumulati da Paris meno efficace di Odermatt nel tratto centrale della pista dove il campione svizzero ha fatto la differenza.

Paris ritrova il podio in una stagione che ha visto il carabiniere di Val d’Ultimo risalire nelle prestazioni gara dopo gara, fino a sfiorare il podio nel week-end di Wengen e poi ancora ai Mondiali di Saalbach, dove ha lasciato ben due medaglie per 30 centesimi complessivi. Per Paris ora sono 22 vittorie, 11 secondi posti e 15 terzi posti in CdM. L’ultima volta sul podio per il capitano azzurro, fu un anno fa, con il 3° posto nel superG di Kvitfjell, il 18 febbraio ’24.

E proprio la località norvegese attende ora i campioni della velocità, che gareggeranno lì fra due week-end. Una pista che Paris ha sempre gradito, considerate le sue quattro vittorie in carriera (3 in discesa e una in superG), condite altri due podi. Ma è un’ottima gara anche per Mattia Casse, quinto a 58 centesimi da Odermatt. Il vincitore della Val Gardena, lo scorso dicembre, ritrova il feeling migliore e sale al secondo posto della classifica di specialità con 260 punti, alle spalle del supremo Odermatt a 441, quasi padrone della coppa a due gare dal termine della stagione.

Christof Innerhofer, che a 40 anni, sfiora la top ten, da cui manca dal superG di Cortina del gennaio ’23, ma mette a segno il miglior risultato stagionale, eguagliando il piazzamento del superG di Kitzbuehel. Il campione di Gais è 12/o a 93 centesimi da Odermatt, e ha mostrato di poter essere ancora competitivo ad alto livello. Florian Schieder è 23/o a 1″44, mentre Matteo Franzoso è 30/o a 1″57. Fuori dai punti gli altri azzurri: Nicolò Molteni è a 1″75 dalla vetta, Giovanni Franzoni a 2″05. Fuori Benjamin Alliod.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata