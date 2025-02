Il trentaquattrenne trentino in lotta per le medaglie: al termine della prima manche ha 63 centesimi di distacco dai migliori

Luca De Aliprandini è in lotta per le medaglie nel gigante dei Campionati Mondiali di Saalbach: al termine della prima manche il trentaquattrenne trentino è sesto con 63 centesimi di svantaggio dal norvegese Timon Haugan, leader provvisorio con il pettorale numero 11 ed un tempo di 1’21″10.

A metà gara nella scia dello scandinavo ci sono gli svizzeri Loic Meillard e Marco Odermatt, staccati rispettivamente di 2 e 24 centesimi, con l’altro norvegese Alexander Steen Olsen quarto a 0″45 e l’austriaco Raphael Haaser quinto a 0″62. Appena dietro, ecco De Aliprandini, sesto a braccetto con l’altro elvetico Thomas Tumler: nel lungo tracciato della SchneeKristall il trentino si destreggia dosando bene gli spigoli, dando concretezza ad una stagione sin qui di ottimo profilo che l’ha condotto a salire nuovamente sul podio di Coppa del Mondo, ad Adelboden.

L’obiettivo della seconda manche sarà provare a ripetersi anche sul palcoscenico iridato che l’ha visto argento nel 2021 a Cortina d’Ampezzo. “Siamo tutti vicini – sono le parole di De Aliprandini a metà gara – sei decimi su una pista così lunga fan presto a cambiare. Ho fatto una manche discreta, dopo due giorni in cui sono stato costretto a letto per un attacco influenzale. Sono abbastanza contento della mia prova: la neve non è male, specie in fondo. Era una manche da sciare, senza particolari punti critici: credo che il mio sia un buon punto di partenza in vista della seconda manche”.

Ieri nel gigante femminile, la medaglia d’oro di Federica Brignone.

