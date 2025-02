Per l’Italia è ancora una volta Nicol Delago la migliore nella velocità, con il decimo posto

Dopo la discesa della combinata a squadre femminile, pare che l’oro si affare fra Usa, Germania e Austria, che hanno messo in pista un’ottima prova veloce per lanciare al meglio lo slalom del pomeriggio. Lauren Macuga è la migliore con il tempo di 1’41″60, per 23 centesimi meglio rispetto ad Emma Aicher e per 28 su Mirjam Puchner. Segue la neo campionessa del mondo Breezy Johnson, con 51 centesimi di ritardo dalla compagna di squadra, divario che la miglior Shiffrin (che gareggia in coppia con Johnson) potrà sicuramente colmare. Al quinto posto si piazza Kira Weidle con 61 centesimi di ritardo.

Le compagne delle prime tre, si giocheranno dunque le medaglie più preziose. Toccherà, rispettivamente, a Paula Moltzan, Lena Duerr e Katharina Liensberger. Con la possibilità di inserimenti da dietro, a partire dalla super campionessa americana.

Per l’Italia, è ancora una volta Nicol Delago la migliore nella velocità, con il decimo posto a 1″06 da Macuga, e meno di 8 decimi dal podio. Per Marta Rossetti, in gara con Delago, si tratterà di mettere in pista una manche di alto livello per recuperare.La manche di slalom prenderà il via alle 13.15 con diretta su Rai2 ed Eurosport.

Delago: “Mi dispiace per qualche piccolo errore”

“Oggi qualche piccolo errore l’ho fatto e mi dispiace. Penso però che Marta abbia la curva giusta per lo slalom e possa fare bene. Sono comunque contenta delle mie prestazioni, considerato da dove venivo”. Così la discesista azzurra Nicol Delago, dopo la discesa valida per la combinata ai Mondiali di Saalabch, che ha chiuso con il decimo tempo. Per Marta Rossetti, in gara con Delago, si tratterà di mettere in pista una manche di alto livello per recuperare. Quattordicesima piazza per Laura Pirovano, a 1″96 dalla prima, e ora toccherà a Giorgia Collomb provare a risalire.“Ho cercato di dare tutto anche oggi, non sono riuscita a fare il massimo – ha detto Pirovano -. Spero che la mia compagna riesca a recuperare qualche posizione”. Quindi Elena Curtoni, che termina 19/a a 2″38 dalla vetta e che ha come partner Martina Peterlini.

