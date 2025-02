L'azzurro ha mancato la medaglia per soli 14''. Argento all'austriaco Vincent Kriechmayr. Bronzo all'altro elvetico Alexis Monney

Franjo Von Allmen conquista la medaglia d’oro nella discesa libera dei Mondiali di Saalbach, in Austria. Lo svizzero con il tempo di 1’40″68 ha preceduto di 24 centesimi il padrone di casa Vincent Kriechmayr, bronzo all’altro elvetico Alexis Monney (+0.31). Ai piedi del podio l’azzurro Dominik Paris, che manca la medaglia per 14 centesimi (+0.45 dal leader). Quinto uno dei favoriti della vigilia, lo svizzero Marco Odermatt. Questi i piazzamenti degli altri azzurri in gara: 16/mo Florian Schieder, 21/mo Giovanni Franzoni, 22/mo Mattia Casse.

