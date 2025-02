In gara quattro azzurri: Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni, Christof Innerhofer

I Mondiali di sci 2025 di Saalbach (Austria) proseguono oggi con il SuperG maschile, in programma alle 11.30.

Sarà possibile vedere la gara in diretta e in chiaro in tv su Rai 2 e Rai Sport HD. Sarà possibile anche seguirla anche su Eurosport, quindi per gli abbonati sulle piattaforme DAZN, Sky.

Dopo l’oro conquistato nel parallelo, l’Italia punta su quattro azzurri in gara. Il primo a scendere, col pettorale numero 11 sarà il veterano Dominik Paris, vincitore per quattro volte in superG in Coppa, e campione iridato di specialità nel 2019 a Are, in Svezia.

Gli altri azzurri in gara sono Mattia Casse, il migliore italiano quest’anno nelle prove veloci: scenderà col pettorale 13. Giovanni Franzoni è il terzo azzurro in gara, col pettorale numero 19, mentre per ultimo tra gli italiani scenderà un altro veterano, Christof Innerhofer, numero 28.

