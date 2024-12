Con il tempo di 1’03"90 l'azzurra ha preceduto la svizzera Gut-Behrami e l'austriaca Raedler

Sofia Goggia sorprende ancora tutti e dopo il secondo posto nella discesa di Beaver Creek sul tracciato del Colorado conquista la vittoria in Super G. Un trionfo che arriva a 313 giorni dall’infortunio che l’ha tenuta lontana dalle piste per 10 mesi per la frattura a febbraio di tibia e malleolo.

Con il tempo di 1’03″90 l’azzurra ha preceduto la svizzera Lara Gut-Behrami (+0.48) e l’austriaca Ariane Raedler +0.55. Goggia ha sciato alla perfezione sicura e solida come non mai in curva mostrandosi superiore su ogni tratto del percorso. Quinto posto per Federica Brignone, sesto per Marta Bassino e nono per Elena Curtoni quando mancano una decina di atlete alla conclusione.

