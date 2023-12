Tra le proposte quella di mantenere vivo il progetto su Cortina d'Ampezzo

Si è tenuta questa mattina, 6 dicembre, negli uffici della Fondazione Milano Cortina 2026 presso la Torre Allianz a Milano, l’Assemblea degli Enti Membri del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Nel corso della riunione il Presidente della Fondazione Giovanni Malagò e l’Amministratore Delegato Andrea Varnier hanno presentato la consueta relazione semestrale e valutato con gli enti le indicazioni emerse nella Cabina di Regia dello scorso 5 dicembre 2023. I temi all’ordine del giorno – si legge in un comunicato – prevedevano un particolare riferimento alla relazione di SIMICO sullo sliding centre di Cesana Torinese e alla nuova proposta di mantenere viva la progettualità su Cortina d’Ampezzo con la realizzazione di un impianto ridotto e dall’impatto economico contenuto. In entrambi i casi la Fondazione Milano Cortina 2026 resta in attesa di ricevere i progetti per avviare successivamente una fase di verifica con il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) e le Federazioni Internazionali, e di valutazione dei servizi accessori indispensabili alla realizzazione di una venue olimpica. La scadenza ultima e non procrastinabile per la definizione della strada da intraprendere è posta – in accordo con il CIO – entro gennaio 2024. Il Comitato Organizzatore ha poi ribadito agli enti presenti di aver da tempo avviato – prosegue la nota – seguendo l’indirizzo espresso dal proprio Consiglio di Amministrazione, una fase di analisi e approfondimento delle caratteristiche degli sliding centre presenti sul panorama internazionale. Ad oggi i Comitati Olimpici Nazionali (NOC) di Stati Uniti, Germania, Austria e Svizzera hanno fatto pervenire la documentazione necessaria all’analisi posta in essere dalla Fondazione Milano Cortina 2026.

