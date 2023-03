Argento per quella maschile, bronzo per quella mista

Doppia medaglia per l’Italia nell’ultima giornata di gare a Seoul per i Mondiali di short track. La staffetta mista ha conquistato il bronzo: il quartetto composto da Arianna Valcepina, Arianna Sighel, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel ha gareggiato in maniera brillante, controllando il Belgio nella rincorsa al gradino più basso del podio. Anche Chiara Betti si è messa al collo il bronzo, essendo stata impiegata nelle batterie di venerdì.

La staffetta maschile, nell’ultima competizione del programma, ha preso invece l’argento. Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti, Luca Spechenhauser e Pietro Sighel sono rimasti costantemente in bagarre per il successo e, alfine, hanno occupato la piazza d’onore dietro alla Cina. Sul podio è salito anche Thomas Nadalini, utilizzato nelle batterie. Per l’Italia il Mondiale di Seoul si conclude quindi con il bottino di quattro medaglie, una d’oro, due d’argento e una di bronzo.

