La campionessa bergamasca è arrivata prima nella discesa libera femminile di Lake Louise valida per la Coppa del Mondo

Una grande Sofia Goggia ha vinto la discesa libera femminile di Lake Louise, in Canada, valida per i Mondiali. Con il tempo di 1’47″81, la campionessa bergamasca precede di appena 0.04 millesimi la svizzera Corinne Suter e di 0.06 millesimi l’austriaca Cornelia Huetter. Per l’azzurra è la diciottesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo.

