Così il presidente del Coni nella conferenza stampa finale dei Giochi invernali

(LaPresse) “E’ evidente che noi siamo multidisciplinari come non lo è nessuno. Sotto il profilo qualitativo del medagliere questo può essere un elemento di debolezza, ma sotto quello della cultura sportiva questo è un valore aggiunto che noi abbiamo”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò nella conferenza stampa finale dei Giochi di Pechino 2022. “Se guardiamo le discipline andate a medaglia in tutto il mondo tra Tokyo e Pechino siamo a 28, questa classifica ci vede al terzo posto nel mondo – ha aggiunto – Primi Stati Uniti, seconda Russia e terza l’Italia. Questo è motivo di grandissima riflessione di politica sportiva, che dovrà essere sviluppato con una certa urgenza ma al tempo stesso è motivo di grandissimo orgoglio”.

