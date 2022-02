Il numero uno del Coni festeggia 100 medaglie in otto anni di presidenza: "Ma abbiamo ancora tre giorni di gare"

(LaPresse) “Ho sempre detto che avremmo fatto bene e che avremmo vinto più medaglie della Corea. A chi mi sta vicino ho detto che avremmo fatto da un minimo di 13 a un massimo di 17 medaglie. Poi sul colore delle medaglie ci vogliono i centesimi, le giurie, gli infortuni, la neve e la visibilità”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò in conferenza stampa da Casa Italia a Yanqing a proposito dei risultati ottenuti finora dagli azzurri ai Giochi di Pechino 2022, con 16 medaglie conquistate. “Il Cio dà la classifica per numero di medaglie, non per il colore. Questa è una cosa che fa riflettere”, ha aggiunto. Malagò festeggia le cento medaglie olimpiche conquistate in otto anni di presidenza al Coni. “Ma abbiamo ancora tre giorni di gare, con qualche altra possibilità di medaglia”, ha precisato.

