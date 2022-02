La squadra azzurra si piazza alle spalle degli Usa. Ai piedi del podio Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano

Undicesima medaglia per l’Italia ai Giochi di Pechino 2022. Omar Visintin e Michela Moioli hanno vinto l’argento nel mixed team di snowboardcross, battuti solo dalla coppia statunitense composta da Nick Baumgartner e Lindsey Jacobellis. Bronzo al Canada2 con Eliot Grondin e Odine Meryeta. Finisce quarto invece l’altro duo azzurro in finale, formato da Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano, dopo una caduta di quest’ultima per un contatto con Meryeta.

