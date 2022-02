Attesa per la finale del doppio misto di curling: per l'Italia un'altra medaglia sicura

(Lapresse) Delusione azzurra ai Giochi invernali di Pechino nel Super G maschile. Matteo Marsaglia ha chiuso al 18esimo posto, Dominik Paris 21esimo. Fuori Christof Innerhofer. L’oro è andato all’austriaco Matthias Mayer, che bissa il successo di quattro anni fa a PyeongChang. Niente da fare anche per Roland Fischnaller, che ha perso la finale per il bronzo nel gigante parallelo di snowboard maschile contro lo statunitense naturalizzato russo Vic Wild. E c’è grande attesa per la finale del doppio misto di curling, con l’Italia già sicura di un’altra medaglia. Alle 13 Stefania Constantini e Amos Mosaner andranno a caccia dell’oro contro la Norvegia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata