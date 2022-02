La plurimedagliata dello short track in un video di Televaltellina di quasi 25 anni fa

Arianna Fontana come non l’avete mai vista. Eccola in un video di Televaltellina di quasi un quarto di secolo fa. La campionessa olimpica dello short track intervistata prima di una gara quando aveva solo 7 anni. “Credo di vincere io”, dice sicura la futura medaglia d’oro che era già conosciuta nell’ambiente per le sue incredibili doti. A Pechino 2022 Arianna ha già vinto 2 medaglie.

