In ogni caso non è stato agevole il compito degli azzurri nel primo match di giornata

Il sogno è diventato realtà. Ma adesso il doppio misto del curling punta dritto alla medaglie, con legittime ambizioni. Amos Mosaner e Stefania Constantini continuano nel loro percorso netto ai Giochi di Pechino 2022 vincendo altre due partite nel round robin e facendo sei su sei. Successi che permettono alla coppia allenata da Violetta Caldart di staccare aritmeticamente il pass per le semifinali con ben tre gare d’anticipo. Un traguardo incredibile, una pagina di storia per il curling italiano, disciplina che un paese intero sta scoprendo e apprezzando in questi giorni proprio grazie alle gesta dei due atleti dell’Aeronautica Militare e delle Fiamme Oro. L’affermazione più importante, dopo il 7-3 sull’Australia, è arrivata in serata, quando il doppio misto azzurro ha superato la Gran Bretagna campione del mondo in carica per 7-5. A indicare come il duo italiano faccia sul serio.

In ogni caso non è stato agevole il compito degli azzurri nel primo match di giornata. L’Australia di Dean Hewitt e Tahli Gill infatti, seppur sempre sconfitta sin qui nel torneo olimpico, ha giocato una gara gagliarda arrendendosi solo nella fase finale dell’incontro. Dopo la mano rubata dagli avversari al primo end, il tandem tricolore ha firmato due punti nel secondo rubando poi la mano nel terzo. Da lì un solo punto a testa fino alla sesta ripresa con il parziale fermo sul 4-3 per i nostri. Poi il decisivo settimo end in cui l’Italia ha realizzato tre punti portandosi sul 7-3 e costringendo gli australiani alla resa nell’ottavo. Qualche ora più tardi il National Acquatic Center ha ospitato il big match contro Bruce Mouat e Jennifer Dodds: partita tesa fin dall’inizio con un solo punto per parte nei primi due end. Al terzo la Gran Bretagna ruba la mano ma gli azzurri vanno poi a segno con due marcature nel quarto. Nel quinto end prosegue il momento positivo della coppia tricolore che ruba la mano, salvo poi subire due punti nel sesto. Il capolavoro alla settima ripresa con Constantini che finalizza con un tiro spettacolare un end condotto magistralmente e che regala 3 punti all’Italia. Non riesce così la rimonta a Mouat e Dodds nell’ottavo, con un punto britannico che fissa soltanto il risultato sul 7-5 finale. A guardare tutti dall’alto al basso, in questo momento, c’è una coppia italiana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata