L'atleta bergamasca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013

“Se questo è il piano che Dio ha per me, altro non posso fare che spalancare le braccia, accoglierlo e accettarlo. Grazie a tutti”. E’ il post su Instagram di Sofia Goggia. La campionessa olimpica in carica di discesa ha già iniziato la riabilitazione dopo il grave infortunio accusato nella caduta nel SuperG di Cortina d’Ampezzo di domenica che metta a rischio la sua partecipazione ai Giochi di Pechino che iniziano il 4 febbraio.

L’atleta bergamasca ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con una lesione parziale del legamento crociato già operato nel 2013, una piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo tendinea. Il primo obiettivo è fare sciogliere l’edema al ginocchio che preme sulle parti infortunate, poi si guarderà più avanti per capire in che condizioni Goggia potrà essere a Pechino. La fuoriclasse dello sci azzurro è stata anche designata come portabandiera dell’Italia nella Cerimonia di Apertura dei Giochi.

Ortopedico: “Goggia? Importante la volontà di riaffrontare il gesto atletico”

“Si tratta di una lesione parziale del legamento crociato già ricostruito, e questa diagnosi è meno grave di una lesione parziale ad un legamento non ricostruito. Le problematiche sono due, c’è una infiammazione post traumatica e un versamento del ginocchio. E poi c’è una instabilità dovuta a questa lesione che può dare un senso di cedimento al ginocchio. In questo caso c’è una condizione al di sopra di tutto, la volontà dell’atleta di perseguire questa competizione e la tranquillità nel voler riaffrontare il gesto atletico”. Così a ‘La Politica nel pallone’ a Gr Parlamento, il professor Fabio Rodia, direttore del reparto ortopedia e traumatologia presso il centro traumatologico e ortopedico del Cto di Roma. “Nel poter affrontare un gesto agonistico è necessaria la volontà e la serenità che deve avere l’atleta. Compierlo con ansia e insicurezza è pericoloso. Quanti giorni servono per poter essere in condizioni per i Giochi? C’è una prima fase in cui serve far riassorbire il trauma e il gonfiore e poi si passerà al recupero muscolare per permettere all’atleta di essere in condizione accettabile per la competizione”, ha concluso.

