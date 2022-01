L'azzurra ha perso il controllo degli sci durante la gara di Coppa del Mondo

Brutta caduta per Sofia Goggia nel SuperG di Cortina, gara valida per la Coppa del Mondo. L’azzurra ha perso il controllo degli sci e nel cadere ha sollecitato il ginocchio che ha subito una torsione. La sciatrice è rimasta a terra alcuni secondi toccandosi il ginocchio sinistro. Poi si è rialzata e ha raggiunto il traguardo sugli sci. Da capire quali sono le sue condizioni. Ha fatto un errore due porte prima frenando bruscamente e poi è arrivata alla porta successiva con una bruttissima divaricata, in posizione di spaccata. Un lieve dolore al ginocchio sinistro per Sofia Goggia dopo la caduta nel SuperG di Cortina. Questo l’esito dei primi parziali controlli sulle condizioni fisiche della sciatrice azzurra volata a terra in maniera violenta dopo aver commesso un errore. Nella caduta ha divaricato le gambe facendo temere per l’integrità delle sue ginocchia e dei legamenti. Si prevede il rientro a Milano per sottoporre la Goggia ad una risonanza magnetica.

Si teme per i legamenti del ginocchio sinistro sollecitati dopo una brutta torsione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata