Sesto successo stagionale per l'azzurra che si è imposta davanti all'austriaca Siebenhofer e alla ceca Ledecka

Sofia Goggia torna a volare in discesa libera e lo fa su una delle piste di casa. L’azzurra infatti ha conquistato la gara di Cortina D’Ampezzo di Coppa del mondo fissando il tempo in 1’06”68 e precedendo di 20 centesimi l’austriaca Ramona Siebenhofer e di 26, la ceca Ester Ledecka. Fuori dalle 10 le altre azzurre con Elena Curtoni e Nicol Delago appiate al 14esimo posto. Per Goggia è già il sesto successo stagionale, il quarto in discesa libera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata