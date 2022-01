La vittorie è andata al norvegese Lucas Braathen

Impresa di Giuliano Razzoli nello slalom di Wengen valido per la Coppa del Mondo di sci. L’azzurro, nono al termine della prima manche, si è piazzato al terzo posto alle spalle dello svizzero Daniel Yule e del norvegese Lucas Braathen, capace di risalire dalla 29/a posizione fino al trionfo finale, in 1’41.48. Giù dal podio l’austriaco Manuel Feller, solo quinto, out anche Henrik Kristoffersen, il più veloce al termine della prima manche e fuori a pochi metri dal traguardo quando era ampiamente in testa.

La gioia di Razzoli: “Aspettavo il podio da 6 anni”

“Mi sarebbe dispiaciuto arrivare quarto. Sono stati anni duri, l’ultimo podio l’ho fatto proprio qui, sei anni fa. Poi per tre anni ho solo faticato. Ci speravo, il podio è il podio, lo sognavo da sei anni. Era una grande motivazione”, ha detto Razzoli, ai microfoni Rai Sport, dopo il terzo posto raccolto nello slalom di Wengen. “La seconda manche è stata molto bella, ho lasciato qualcosa di troppo in partenza -ha aggiunto l’azzurro – C’era un po’ di segno, ho cercato di prendere il ritmo dopo. Poi ho sciato bene. Pechino? E’ il prossimo obiettivo ma oggi godiamoci il podio, sei anni sono tanti e sono lunghi. Sono molto emozionato e felice di aver raggiunto questo traguardo”.

