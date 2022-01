Per la carabiniera di La Salle si tratta del 18° successo in carriera

Federica Brignone ha vinto il supergigante di Coppa del Mondo di Altenmarkt, in Austria. L’azzurra ha trionfato in 1’10″84, precedendo la svizzera Corinne Suter (+0.04) e l’austriaca Ariane Raedler (+0.17). Ai piedi del podio Marta Bassino, quarta a 43 centesimi dalla connazionale. Nella top ten anche Elena Curtoni, ottava. Per la carabiniera di La Salle si tratta del 18° successo in carriera in Coppa del Mondo.

La gioia della campionessa italiana

“Sono felicissima. E’ vero che nella mia carriera ho vinto tanto, però ogni volta è una emozione diversa, una sfida diversa. Oggi era difficile mettere tutti i pezzi del puzzle insieme, tante atlete hanno sciato forte ma era difficile fare una prova completa. Se si guarda qualcuno ha sbagliato sotto, altre sopra, non era facilissimo spingere in tutte le curve. Qui sotto bisognava sciare quasi da gigante, è stato veramente bello, mi sono anche divertita – ha detto Brignone – “Io non sono una persona così sicura a prescindere, ho bisogno delle mie sicurezze, di sciare bene e di avere delle continue conferme – ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport – Sono una sciatrice che se sbaglia un giorno di allenamento inizia a farsi delle domande. Quest’anno sono un po’ più tranquilla, ho lavorato tanto e bisogna aver fiducia. Sono arrivata qui bella riposata, normalmente sarei stata più tesa, invece quest’anno ero tranquilla perché sto sciando bene. Pechino 2022? E’ nel mirino però è ancora distante. Adesso ci sono ancora due weekend importanti a Cortina e Kronplatz, il mio focus è lì. Voglio cercare di arrivare ai Giochi con più fiducia possibile e più risultati buoni possibile”.

La sciatrice valdostana ha fatto sentire il suo ruggito là dove già nel 2020 aveva trionfato in super combinata, ipotecando il successo proprio nella manche di superG. Un ritorno alla vittoria a quasi un mese dall’ultima volta a St.Moritz, che le permette di ottenere la diciottesima vittoria sul massimo circuito – sesta di specialità -, sfiorando anche il pettorale rosso che rimane, per una manciata di punti, sulle spalle di Sofia Goggia. La bergamasca si è piazzata diciannovesima, fortemente condizionata dalla tremenda botta subita nella caduta in discesa nel giorno precedente. Entrano in zona punti anche Francesca Marsaglia ventisettesima e Nadia Delago trentesima. Trentatreesima posizione per Karoline Pichler e trentanovesima Roberta Melesi. Out Nicol Delago.

Classifica di specialità che parla italiano con Sofia Goggia al comando con 332 punti, seguita da Brignone a 327 ed Elena Curtoni a 248 punti. Tutto invariato anche nella generale dove l’assente Shiffrin rimane in testa a 966 punti davanti a Petra Vhlova – 18esima oggi – a 929 seguita da Goggia a 669. Prossimo appuntamento con la Coppa del mondo femminile sabato 22 e domenica 23 sulle nevi italiane di Cortina d’Ampezzo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata