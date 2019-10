Siria, Spadafora a Uefa: Inopportuna la finale a Istanbul

di mad

Milano, 14 ott. (LaPresse) - "A seguito dei gravissimi atti contro la popolazione civile curda avvenuti negli ultimi giorni, il Consiglio degli Affari esteri dell'Unione europea è appena intervenuto ufficialmente: 'L'Unione europea condanna l'azione militare della Turchia che mina seriamente la stabilità e la sicurezza di tutta la regione'. Parole nette che interpretano il sentimento diffuso nell'opinione pubblica europea ed italiana. Le notizie di violazioni dei diritti umani, di crimini contro i civili e dell'uccisione di attivisti come Hevrin Khalaf hanno profondamente colpito la comunità internazionale. Per questi motivi, in qualità di ministro per lo Sport del Governo italiano, le chiedo di valutare se non sia inopportuno mantenere, ad Istanbul, la finale della Uefa Champions League in programma per il prossimo 30 maggio". Lo scrive il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in una lettera indirizzata al presidente dell'Uefa, Aleksander Ceferin.

