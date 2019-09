Serie A, il Torino batte il Milan 2-1 in rimonta

Nell'ultima partita del turno infrasettimanale di Serie A il Torino batte in rimonta per 2-1 il Milan e torna al successo dopo le due sconfitte consecutive con Lecce e Sampdoria. I rossoneri dominano il primo tempo, chiuso in vantaggio 1-0 grazie al gol firmato da Piatek, che al 19' trasforma il rigore fischiato da Guida per una trattenuta di De Silvestri ai danni di Rafael Leao. Il "Gallo" Belotti, dopo aver fallito un’occasione a porta vuota nella prima frazione, torna a cantare nella ripresa siglando la doppietta, al 72’ e al 76’, che stende i rossoneri. Poi Kessiè nel recupero spreca l’occasione del possibile pareggio sparando alto da due passi. La squadra di Mazzarri sale a 9 punti, con Napoli e Cagliari, per Giampaolo è la terza sconfitta in cinque gare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata