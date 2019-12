Sci, CdM: Paris trionfa ancora nella discesa libera di Bormio

L'azzurro, al quinto successo in carriera sulla pista "Stelvio", balza al comando della classifica generale

Dominik Paris concede il bis a Bormio. Dopo il trionfo di ieri l'azzurro ha nuovamente preceduto tutti nella discesa libera sulla "Stelvio", valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Paris si è imposto con il tempo di 1:55.37, precedendo di appena 8 centesimi lo svizzero Urs Kryenbuehl, di 26 centesimi l'altro svizzero Feuz Beat e di 73 centesimi il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Per l'azzurro è il quinto successo a Bormio, il 18° complessivo in carriera. Il successo gli vale il primo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo con 449 punti.

