Scherma, Scarso: "A Forte Village possibile gara di Coppa del mondo in futuro"

Due appuntamenti con la scherma ai massimi livelli al Forte Village. Nell'omonimo resort in Sardegna a settembre, dopo le Olimpiadi di Tokyo 2021 "si terrà un evento che vedrà la nazionale olimpica e paralimpica, che avrà partecipato alla competizione, nel villaggio per un Gran Galà di fine stagione in modo da gettare le basi per una possibile gara di Coppa del Mondo qui". Lo ha dichiarato il presidente della Federazione italiana scherma, Giorgio Scarso, al Forte Village. "La Sardegna - ha aggiunto - non ha mai avuto un appuntamento a questi livelli e vogliamo dare questo un messaggio di presenza forte sul territorio coinvolgendo gli atleti che vengono da tutto il mondo. Ci sono tutte le condizioni per organizzare una Coppa del Mondo a livello assoluto, richiamando l'attenzione su un centro vacanze come questo e sottolineare la coesione tra diverse culture".