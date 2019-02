Sei Nazioni di rugby, Tebaldi, Tuviati e Padovani nel XV azzurro che affronta l'Irlanda

Conor O'Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che domenica 24 febbraio alle 16 allo Stadio 'Olimpico' di Roma affronterà l'Irlanda nel terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2019, partita che sarà trasmessa in diretta su DMAX, canale 52 del digitale terrestre con collegamento a partire dalle 15.20 con 'Rugby Social Club'. Cinque i cambi nel XV titolare rispetto alla gara giocata contro il Galles due settimane fa.In mediana si rivede dal primo minuto Tito Tebaldi: il mediano di mischia del Benetton Rugby, ai box dopo l'infortunio occorsogli nel riscaldamento pre Scozia-Italia, tornerà a vestire la maglia numero nove. Confermato all'ala Padovani dopo le due mete realizzate nelle prime due giornate del Sei Nazioni (la prima da subentrante).

L'assenza di Sergio Parisse in terza linea porterà allo spostamento di Steyn come numero 8 con l'inserimento dal primo minuto di Maxime Mbandà: il flanker delle Zebre Rugby Club, 15 caps con l'Italrugby, tornerà a vestire la maglia azzurra a un anno di distanza dalla sua ultima presenza (11 marzo 2018 contro il Galles a Cardiff). Debutto dall'inizio del match per Jimmy Tuivaiti che scenderà in campo al posto del febbricitante Sebastian Negri. Primo cap da titolare per Federico Ruzza: la seconda linea del Benetton Rugby - che affiancherà il collega di reparto e di club Dean Budd - ha collezionato 9 caps tutti da subentrante. In prima linea Leonardo Ghiraldini, alla presenza numero 102, guiderà da capitano per la diciassettesima volta gli Azzurri. Ai suoi lati confermato Simone Ferrari, mentre ritorna dal primo minuto Andrea Lovotti, ai box contro il Galles a causa di un virus influenzale. Rilasciati al proprio club di appartenenza Marco Zanon e Marco Riccioni. Dirigerà il match il neozelandese Glen Jackson che nella stagione in corso ha già 'incrociato' l'Italia nel match vinto dal XV di Conor O'Shea contro la Georgia a Firenze nel Cattolica Test Match dello scorso novembre.

Questa la formazione che scenderà in campo. Jayden Hayward (Benetton Rugby, 14 caps), Edoardo Padovani (Zebre Rugby Club, 17 caps), Michele Campagnaro (Wasps, 40 caps), Luca Morisi (Benetton Rugby, 22 caps), Angelo Esposito (Benetton Rugby, 17 caps), Tommaso Allan (Benetton Rugby, 45 caps), Tito Tebaldi (Benetton Rugby, 29 caps), Abraham Jurgens Steyn (Benetton Rugby, 27 caps), Maxime Mbanda' (Zebre Rugby Club, 15 caps), Jimmy Tuivaiti (Zebre Rugby Club, 2 caps), Dean Budd (Benetton Rugby, 18 caps), Federico Ruzza (Benetton Rugby, 9 caps), Simone Ferrari (Benetton Rugby, 19caps), Leonardo Ghiraldini (Stade Toulousian, 101 caps) - capitano, Andrea Lovotti (Zebre Rugby Club, 31 caps). A disposizione: Luca Bigi (Benetton Rugby, 17 caps), Cherif Traore' (Benetton Rugby, 7 caps), Tiziano Pasquali (Benetton Rugby, 15caps), David Sisi (Zebre Rugby Club, 2 cap), Alessandro Zanni (Benetton Rugby, 109 caps), Guglielmo Palazzani (Zebre Rugby Club, 30 caps), Ian Mckinley (Benetton Rugby, 6 caps), Tommaso Castello (Zebre Rugby Club, 16 caps).

Aperto, il Peroni Village prima e dopo la gara.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata