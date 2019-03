Sei Nazioni, Italia-Francia 14-25. Azzurri ultimi, 22° stop di fila

L'Italia ha perso contro la Francia per 14-25 nell'ultima giornata del Sei Nazioni di rugby all'Olimpico. Gli Azzurri chiudono all'ultimo posto in classifica nel torneo, incassando la 22esima sconfitta consecutiva. Non bastano all'Italia i tre calci piazzati di Allan e la meta di Tebaldi. Per la Francia mete di Dupont, Huget e Penaud. Due trasformazioni, un piazzato e un drop di Ntamack.

Parte subito bene l'Italrugby nella prima frazione, andando in vantaggio con due calci piazzati realizzati da Tommaso Allan al 6' e all'11. Cinque minuti più tardi la Francia risponde con una meta al largo di Antoine Dupont e successivamente con un calcio piazzato trasformato da Romain Ntamack. Nonostante numerosi attacchi degli Azzurri a ridosso della linea di meta ospite il primo tempo si chiude con il punteggio di 10-6 in favore della Francia. Nella seconda frazione l'Italia accorcia subito le distanze al 43' nuovamente con il piede di Tommaso Allan dalla piazzola, ma al 47' la meta francese dell'ala Yoann Huget riporta gli ospiti sopra break. La reazione dell'Italrugby arriva prontamente al 54', con la prima meta dell'incontro azzurra realizzata dal mediano di mischia Tito Tebaldi su una ripartenza vicino ad una ruck, non trasformata però questa volta da Tommaso Allan. Dieci minuti dopo la Francia muove ancora il punteggio con il drop di Romain Ntamack che porta la Francia sul 14-20. Italrugby che anche nel secondo tempo attacca ripetutamente nei 22 francesi andando più volte vicina alla marcatura che avrebbe consentito il sorpasso, senza riuscire però a segnare. La meta finale in contrattacco dell'ala francese Damian Penaud consegna definitivamente la partita in mano dei francesi sul 25-14 conclusivo.

ITALIA-FRANCIA 14-25 (6-10)

Marcatori: p.t. 6' cp Allan (3-0), 11' cp Allan (6-0), 16' m. Dupont tr Ntamack (6-7), 20' cp Ntamack (6-10); s.t. 43'cp Allan (9-10), 46 m. Huget tr Ntamack (9-17), 54' m. Tebaldi (14-17), 63' drop Ntamack (14-20), 78' m. Penaud (14-25).

ITALIA: Hayward; Padovani, Zanon, Morisi, Esposito (68' Sperandio); Allan, Tebaldi; Parisse (c), Polledri, Steyn (63' Negri); Ruzza, Sisi (59' Zanni); Pasquali (45' Ferrari), Ghiraldini (57' Bigi), Lovotti (68' Traore'). All. O'Shea.

Francia: Medard; Penaud, Bastareaud, Doumayrou, Huget (69' Ramos); Ntamack, Dupont (56' Serin); Picamoles, Camara (75' Aldegheri), Alldritt (57' Iturria); Willemse (60' Gabrillagues), Lambey; Bamba, Guirado (cap) (18' Chat), Falgoux (65' Priso). All. Brunel.

Arbitro: Carley (Inghilterra).

Note: Spettatori presenti 48820.



