Sei Nazioni: esordio da incubo per l'Italia, il Galles vince 42-0

Quattro le mete per i Dragoni. Prossimo impegno per l'Italia il 9 febbraio con la Francia

Inizia con il piede sbagliato il Sei Nazioni 2020 per l'Italia di Franco Smith. Nella gara d'esordio nel torneo, al Principality Stadium di Cardiff, il Galles ha fatto un sol boccone degli Azzurri imponendosi con il punteggio di 42-0. Nel primo tempo, Dragoni a segno con quattro calci piazzati di Biggar e una meta di Adams trasformata dallo stesso giocatore gallese. Nella ripresa, il Galles dilaga con le mete di Tompkins, North e ancora Adams, trasformate da Biggar e Halfpenny. Prossimo impegno per l'Italia il 9 febbraio in casa della Francia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata