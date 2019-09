Mondiali, O'Shea: 10 cambi per gli azzurri nel match con il Canada

Conor O'Shea, commissario tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che giovedì alle 16.45 locali (9.45 italiane) affronterà il Canada all'Hakatanamori Stadium di Fukuoka nel secondo incontro valido per il Girone B della Rugby World Cup. Dieci i cambi nel XV iniziale rispetto alla gara d'esordio vinta contro la Namibia. Matteo Minozzi - entrato a partita in corso realizzando l'ultima meta del match contro la formazione africana - tornerà a vestire la maglia n.15 con Hayward spostato al centro insieme a Michele Campagnaro che conquisterà il suo quinto cap nella rassegna iridata dopo i 4 collezionati quattro anni fa in Inghilterra. Sulle ali agiranno Tommaso Benvenuti e Giulio Bisegni, all'esordio al Mondiale. Mediana inedita formata da Tommaso Allan - che dopo la partita contro la Namibia è diventato il terzo marcatore di sempre con 301 punti segnati - e Callum Braley.

"Prima dell'esordio al Mondiale abbiamo schierato diverse formazioni in campo cercando di avere un equilibrio. Abbiamo una buona profondità - ha esordito Conor O'Shea in conferenza stampa - e ho una grande fiducia in questa squadra. Contro il Canada scenderà in campo la migliore formazione per questa partita. Con due partite in quattro giorni devi cambiare qualcosa nel tuo schieramento. Abbiamo ben presente il nostro obiettivo per le prime due partite e sono sicuro che la prestazione che vedremo il prossimo giovedì sarà meglio in termini di esecuzione del nostro piano di gioco rispetto alla Namibia".

Sulla scelta di tenere fuori dalla lista gara capitan Parisse, ha spiegato: "Tutti vorrebbero sempre scendere in campo, compreso Sergio. Ma a volte devi prendere delle decisioni per il bene dei giocatori. Ripeto: abbiamo due partite in quattro giorni e dobbiamo prendere scelte diverse. Stesso motivo per cui non è in campo Luca Morisi e non era in lista gara Campagnaro durante la prima partita. Abbiamo una squadra con un buon mix di esperienza e giovani che vogliono dare il massimo per questa Nazionale".

