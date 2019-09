Mondiali, Italia-Canada 48-7: secondo successo per gli azzurri

Italia qualificata direttamente per la prossima edizione del Mondiale nel 2023 in Francia. O'Shea: "Raggiunto primo obiettivo con grande prestazione"

L'Italia ha battuto il Canada all'Hakatanamori Stadium di Fukuoka nel secondo incontro valido per il Girone B della Rugby World Cup. Gli azzurri si sono imposti con il risultato di 48-7 con mete di Braam Steyn, Dean Budd, Sebastian Negri, Mattia Bellini, Federico Zani e Matteo Minozzi. E' il secondo successo per la Nazionale di O'Shea dopo quello ottenuto all'esordio contro la Namibia. Con questa vittoria l'Italia si qualifica direttamente per la prossima edizione del Mondiale in programma nel 2023 in Francia. Il 4 ottobre la nazionale azzurra è attesa alla sfida contro il Sudafrica per cercare di accedere per la prima volta nella storia, in caso di vittoria, alla seconda fase del torneo iridato.

"Siamo contenti della prestazione di tutti e abbiamo raggiunto il nostro primo obiettivo: vincere le prime due partite in quattro giorni con il bonus. La gestione del gruppo da parte del capitano Dean Budd in questi giorni è stata ottima. Rispetto alla Namibia siamo stati più concreti e precisi nell'esecuzione. Due partite in quattro giorni non sono difficili solo dal punto di vista fisico, ma anche mentale. Siamo molto contenti e adesso vogliamo avere una bella serata tutti insieme per poi preparare al meglio la prossima gara contro il Sudafrica. Sono orgoglioso di tutta la squadra". Queste le parole del tecnico dell'Italrugby, Conor O'Shea.

