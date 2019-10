Mondiali, il Sudafrica travolge il Canada 66-7

Il Sudafrica ha travolto con dieci mete il Canada nella terza giornata del girone B dei mondiali di rugby, in svolgimento di Giappone. I vicecampioni del mondo si sono imposti con il punteggio di 66-7: tre mete di Reinach e una a testa per de Allende, Nkosi, Gelant, Steyn, Brits, Willemse e Malherbe. Di Heaton l'unica meta canadese. Con questo risultato il Sudafrica si qualifica matematicamente per i quarti di finale.

