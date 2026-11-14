Nations Championship 2026, Italia-Argentina 14-19. Quesada: “C’erano le condizioni per vincere”

L’Italia sogna per 80 minuti, ma è l’Argentina a vincere al “Luigi Ferraris” di Genova per 19-14 dopo una partita combattutissima. Azzurri dominanti in mischia e in vantaggio con la meta di Ioane, i Pumas pareggiano nel finale di primo tempo e passano in vantaggio nella ripresa, poi la squadra di Quesada ritorna sotto con una meta di punizione, ma nonostante l’assalto finale il risultato non cambia più. L’Italia tornerà in campo sabato prossimo per l’ultima giornata della fase a gironi contro le Fiji, a Udine.

Italia-Argentina 14-19, il racconto della partita

La prima azione è dell’Argentina, col break di Bernasconi vanificato dal passaggio in avanti di Moro su Cruz. Sulla prima mischia l’Italia conquista subito un calcio di punizione: touche vinta su Zuliani, Marin attacca dal lato chiuso e con uno splendido calcetto innesca la corsa di Ioane, che batte in velocità Albornoz e schiaccia in bandierina. Allan trasforma da posizione difficile per il 7-0.

I Pumas tornano nei 22 azzurri all’8′, ma l’azione è interrotta da un ottimo intervento nel breakdown di Zuliani, dall’altra parte invece è Varney a ispirare un bel contrattacco azzurro, con Ioane però portato fuori da Matera. Dopo 10 minuti combattutissimi il match diventa più tattico, con Varney da una parte e Albornoz dall’altra che usano tantissimo il piede.

Gli Azzurri conquistano un calcio di punizione al 17′, con Allan che ci prova dalla propria metà campo e non trova di poco i pali. Al 24′ l’Italia ritorna in attacco e conquista un primo calcio di punizione sugli sviluppi di una maul. La seconda touche però viene rubata da Petti, che salva i Pumas in una situazione complicata.

Italia-Argentina, match valido per le Nations Championship, Genova, 14 novembre 2026 (Photo by Tano Pecoraro/LaPresse)

Dall’altra parte Albornoz trova una rimessa importante nei 22 azzurri, la difesa dell’Italia però è perfetta e Marin salva tutto con un bell’intercetto, che permette anche a Ioane di ripartire. Sul contrattacco Albornoz commette un fallo che gli costa il cartellino giallo. Nel finale sono comunque i Pumas a spingere: al 39′ la squadra di Contepomi innesca un drive avanzante che arriva in fondo con Bautista Bernasconi a schiacciare per il 7-7 con trasformazione di Albornoz, appena rientrato.

Nella ripresa il primo squillo arriva dal turnover di Piccardo su Marin, ma dall’altra parte è Vintcent a rubare un gran pallone sugli sviluppi di del drive argentino. Al 44′ Wegner ispira il break di Rubiolo, Marin prova a recuperare il pallone, che viene schiaffeggiato da Cruz e schizza fuori dalla ruck e viene raccolto da Carreras: l’ala argentina si invola verso la linea di meta ma l’azione viene vanificata dall’in avanti del numero 9 argentino.

L’Italia torna a mettere pressione ai Pumas con un break di Ioane seguito da un calcetto di Allan, Albornoz però risolve con un lungo calcio di liberazione. Dall’altra parte è Lorenzo Cannone a salvare gli Azzurri al 51′ con un gran tenuto sui propri 5 metri.

Italia-Argentina, match valido per le Nations Championship, Genova, 14 novembre 2026 (Photo by Tano Pecoraro/LaPresse)

Al 55′ i Pumas chiamano mischia in attacco, pallone subito tirato fuori e allargato da Albornoz su Delguy che sfrutta la superiorità numerica e marca in bandierina per il 12-7, con il mediano argentino che colpisce il palo sulla trasformazione. Al 59′ il neo-entrato Opoku viene ammonito per falli di squadra ripetuti e i Pumas ne approfittano subito andando a segno con l’imbucata di Mateo Carreras dopo un incrocio con Chocobares: 19-7.

Gli Azzurri reagiscono subito: touche vinta nei 22, maul avanzante fatta crollare irregolarmente e cartellino giallo per Sclavi. L’Italia va di nuovo in rimessa, vinta in fondo su Vintcent: la maul è ancora avanzante e viene di nuovo fatta crollare, e arriva direttamente la meta di punizione con cartellino giallo a Elias, 19-14. L’Italia continua a spingere ma non capitalizza le opportunità concesse nel finale, e sono i Pumas a passare a Genova.

Italia-Argentina, match valido per le Nations Championship, Genova, 14 novembre 2026 (Photo by Tano Pecoraro/LaPresse)

Quesada: “C’erano le condizioni per vincere”

Gonzalo Quesada e Giacomo Nicotera hanno analizzato in conferenza stampa la sconfitta dell’Italia contro l’Argentina, valida per il secondo turno delle Northern Series del Nations Championship, soffermandosi sulle opportunità create dagli Azzurri e sugli aspetti che hanno impedito alla squadra di concretizzarle. Per il ct, il primo tempo ha rappresentato lo snodo decisivo della partita: “Dal 20’-30’ minuto era il momento in cui dovevamo veramente schiacciarli e non siamo stati spietati. Invece abbiamo dato loro la possibilità, anche attraverso alcuni nostri errori, soprattutto in mischia, di rientrare in partita. La chiave è stata lì”.

Una lettura che non cancella, tuttavia, gli aspetti positivi della prestazione e il lavoro svolto durante la settimana: “Abbiamo fatto un grande lavoro, con un livello di determinazione e carattere davvero impressionante. Abbiamo creato le condizioni per vincere contro l’Argentina, e non era assolutamente scontato. Abbiamo preparato la partita per metterli sotto pressione davanti e sui trequarti. Siamo riusciti a trovare gli spazi e a non essere quasi mai sotto pressione quando avevano il pallone. Tutto quello che avevamo preparato, la base della partita, ha funzionato”.

Gonzalo Quesada, Roma, 7 marzo 2026 (Photo by Alfredo Falcone/LaPresse)

A fare la differenza, secondo il tecnico, è stata la mancata capacità di essere sufficientemente solidi nei momenti determinanti, nonostante una partita rimasta aperta fino agli ultimi istanti: “Sapere che, dopo tutto il lavoro fatto insieme durante la settimana, a trenta secondi dalla fine potevamo vincere contro l’Argentina, a Genova, e che dipendeva anche da noi, fa male. Avevamo gli strumenti e la possibilità di vincere, ma abbiamo lasciato passare l’opportunità. Ci manca ancora qualcosa, dobbiamo essere più solidi”.

Sulla gestione dei momenti della partita si è soffermato anche il capitano azzurro Giacomo Nicotera, che ha individuato nel controllo del possesso e del momentum alcuni degli aspetti sui quali la squadra dovrà lavorare: “È stata una partita molto sporca, con due squadre che si sono affrontate con grande intensità. Quando ero in campo ho avuto la sensazione che ci fossero momenti in cui avremmo potuto gestire meglio il momentum della partita”.

Anche per il tallonatore il primo tempo ha rappresentato un passaggio fondamentale: “Dopo le prime azioni avevamo davvero la sensazione di avere il controllo della partita. Dopo la prima azione con il calcetto di Leo abbiamo pensato: ci siamo, abbiamo tante opportunità, la mischia funziona. La sensazione è che anche in parità numerica ci siano stati momenti in cui avremmo potuto gestire meglio il possesso, restare organizzati e mantenere il controllo della partita, portandoli sotto pressione. È qualcosa che dobbiamo riguardare e analizzare”.

Quesada ha poi allargato lo sguardo alle recenti prestazioni della Nazionale, distinguendo la partita contro l’Argentina da quella contro l’Australia della finestra estiva: “Quella contro l’Australia è stata una partita inaccettabile, non ci sono alibi: loro erano più forti e la squadra non è stata all’altezza. Per me questa sconfitta non è nella stessa categoria. Questo è un momento importante dell’anno, con tanti cambiamenti e tante rotazioni. Novembre è il momento per finire di imparare, perché dopo non ci sarà più tempo: arriveranno il Sei Nazioni e poi l’obiettivo principale, che è arrivare al Mondiale per competere davvero e provare a fare qualcosa di importante”.